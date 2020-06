La canciller alemana, Angela Merkel, ha descartado este jueves por completo volver a presentarse a las elecciones para un quinto mandato tras pasar 14 años en el poder. Al ser preguntada durante una entrevista para la cadena ZDF en plena pandemia de coronavirus, por cuya gestión ha sido alabada, Merkel ha asegurado rotundamente que no tiene intención de presentarse: "No, realmente no".