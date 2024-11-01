Si es cierto que la sociedad se basa en la meritocracia, eso significa que pueden ascender y lograr sus objetivos cualquier persona que demuestre mérito, incluidas aquellas que no tienen buenas intenciones, ni poseen empatía y que son egoístas o egocéntricas.

Da igual que seas bondadoso o tengas principios nobles, aquí lo que importa es que demuestres valor, habilidad, talento, aunque tus manos y pies estén manchados de sangre ajena.

El concepto de sociedad es un reflejo del modo de ser de las personas: por fuera muestra cualidades, intenciones, pero por dentro, el verdadero ser, sigue siendo distinto, más acorde al de un superviviente.

Esta sociedad no trata sobre méritos, trata sobre la supervivencia.