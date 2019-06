El menú de un monasterio medieval  

En principio, el lugar al que os invitamos a comer podría no parecer el más propicio para ello, pues por entonces los monjes se regían por las ideas de santos como Pacomio, Basilio o Benito que promovían una vida de austeridad, pobreza y castidad. Pero no es ningún secreto que pocos monjes lograban mantener las formas, y es que existían muchas trampitas que les permitían saltarse sus propias normas a la torera. Y aunque no lo pueda parecer, es probable que el monasterio fuera uno de los mejores lugares para comer en aquellos siglos.