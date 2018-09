Mentiras de la "España vacía"

El autor desmonta la idea falsa sobre la España rural en la que se fundamenta la idea de la "España vacía". Se confunde rural con agrario y así no se entiende que hoy los pueblos ya no pueden tener vida con la agricultura y la ganadería, que cada vez necesitan menos mano de obra. Hoy, como demuestran estudios de geógrafos, los pueblos sobreviven de su relación con las ciudades, de su función de espacio para el ocio, sobre todo. De ahí salen los puestos de trabajo. Las políticas rurales ignoran esto y meten dinero en lo que no sirve para nada.