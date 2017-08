Es mentira que el TS haya avalado que el descanso del bocadillo no sea tiempo de trabajo

En los últimos dos días pueden que hayáis leído titulares como los siguientes: “El Supremo avala que el descanso del bocadillo no sea trabajo efectivo”, “El Supremo asegura que la pausa del bocadillo no es un derecho”, etc. Incluso en un alarde de periodismo españistano, la siguiente perla: “Comerse el bocadillo no es trabajar”. Pues no, no ha dicho eso el TS sino que ha dicho algo parecido, pero que no es igual. Lo que pasa es que lo que ha dicho de verdad generaría unos titulares un poco raros, un poco largos, que harían que nadie […].