La mentira del 'del trabajo hay de sobra, pero la gente no tiene la formación necesaria'

En los últimos años se ha puesto de moda quejarse por la brecha que hay entre el mundo laboral y el educativo. ¿Y si no es más que un mito que sirve para pagar menos? Bajo los amargos lamentos hay un interesado cambio de paradigma donde la pelota está en el tejado de los empleados y del sistema educativo mientras las empresas se lavan las manos. Un cambio de percepción útil, porque en realidad, cuando una empresa dice que no encuentra a nadie para un puesto, lo que generalmente quiere decir es que no lo encuentra… al precio que ellos quieren.