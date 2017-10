Menstruación: sangrado libre

Os imaginais menstruar sin usar ningún tipo de producto (tampones, copas menstruales, compresas...) para retener la sangre? A la mayoría seguro que os viene a la mente la imágen de una mujer andando por la calle con el pantalón lleno de sangre, pero no, no se trata de eso. Me refiero a mujeres que sienten su cuerpo y su útero, sienten la necesidad de evacuar la sangre cuando el útero está lleno, y simplemente van al baño (o donde prefieran) para dejar salir la sangre.