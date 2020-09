Los mensajes del profesor negacionista a sus alumnos: "Si no seguís mi ideología, no os quiero en mi clase"

Antonio Galera, el profesor que llevaba días enviándoles mensajes negacionistas de la pandemia a través del correo, entró a clase sin mascarilla. Pidió a todos los presentes que también se la quitaran y advirtió que si no seguían sus indicaciones les suspendería: "si no seguís mi ideología y preferís seguir con el protocolo impuesto, no os quiero en mi clase", dijo Galera.