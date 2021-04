Películas de las que hablaremos; Tomasín en el reino de Oz (1925) Larry Semon, USA - El mago de Oz (1939) Victor Fleming, USA - The Muppets' Wizard of Oz (2005) Kirk R. Thatcher, USA - Turkish The Wizard of Oz (1971) Tunç Basaran, Turquía - Ozu no mahôtsukai (1982) Fumihiko Takayama, John Danylkiw, Japón - Return to OZ (1985) La de Disney, USA