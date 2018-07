Al menos un muerto y 13 heridos en un tiroteo masivo ocurrido en Toronto

Una persona, vestida de negro, abrió fuego con una pistola anoche en Toronto, en un ataque que según las primeras pesquisas no fue fortuito. Como consecuencia, una persona ha muerto y otras 13 personas han resultado heridas, entre ellas una niña, según informaron las autoridades locales. Las autoridades han asegurado a los medios locales que el autor de los disparos "ya no está activo", pues habría muerto, aunque aún no se ha aclarado si por disparos de la policía o si se quitó la vida él mismo y se no han ofrecido detalles acerca de su identid