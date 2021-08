Sabed que además de excelentes músicos, tenemos también usuarios en Menéame que son dibujantes muy pro, o casi.

Tenemos por ejemplo a un seguidor del sub que contactó conmigo, porque se preguntaba si en |Meneantes tenía cabida el cómic. Este usuario del que de momento no revelaré el nombre, realizó la proeza de crear y autopublicar en solitario un comic de más de 100 páginas. Un cómic que yo ya he disfrutado y del que para mi gusto destacaría la originalidad de la historia, las espectaculares panorámicas de un Madrid distópico, y algunas viñetas donde los cuerpos de los protagonistas muestran una expresividad explosiva. El autor tiene previsto publicar en Menéame un enlace o un artículo sobre su obra, pero anda muy escaso de tiempo. Yo ya le he dado pie, ya os contará más él mismo.

Por otro lado, yo mismo dibujé en la revista de ciencia ficción Ciber Fantasy, en la que también publicaba Paco Roca. Para el que no lo conozca, decir que Paco es el autor de Arrugas, obra con la que se alzó con el Premio Nacional de Cómic en el año 2008, y cuya adaptación cinematográfica obtuvo también dos premios Goya. Hace ya como 30 años que coincidimos dibujando en la citada revista. Él era profesional y yo estaba de becario. Coincidimos en una fiesta que organizó la revista, y ahí tuve ocasión de conocerle. Un tío majísimo. Más adelante le mandé las fotos de la fiesta ya que yo fui el encargado de hacer las fotos para la promoción del evento. Como veis yo era un becario que tocaba todos los palos :D

Paco tuvo la generosidad de regalarme uno de sus dibujos originales que guardo como un tesoro. Hace poco le escribí para pedirle permiso para publicarlo por aquí, pero creo que debe andar a tope y de momento no me ha contestado. Me pareció que sería genial que Paco Roca enviase un saludo a los meneantes dibujantes, a la vez que yo publicaba por aquí el dibujo que me regaló, y la carta que lo acompañaba que era muy graciosa. Bueno Paco, si lees esto todavía estás a tiempo. Los meneantes seguro que te lo agradecen :D

Y bueno, no podía faltar un dibujo de un meneante en este artículo. Empiezo yo:

Cangrejo, por @J.Kraken

Os animo a publicar por aquí vuestras creaciones. Hay un sub de dibujo, pero he visto que no tiene mucha actividad y en |Meneantes cabe cualquier producto de vuestra creatividad con independencia de su formato.