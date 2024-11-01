Este artículo se ha realizado de manera independiente, sin interés promocional ni conflictos de intereses.

INAUGURACIÓN DEL EVENTO

Todos los años las marcas de perfumes y colonias nos atosigan con una ingente cantidad de anuncios en televisión, algo de lo que es extremadamente difícil escapar dado que la televisión es uno de los principales medios para seguir los eventos más importantes de la Navidad.

No se trata de un anuncio aislado de una marca sino de una legión de videos promocionales que te hacen reflexionar acerca de la vida. Algunos son tan repetitivos que nos lo sabemos de memoria.

Es por ello que, a modo de homenaje, he creado esta lista en la que primero expongo los 7 anuncios candidatos a convertirse en el mejor de esta Navidad para finalmente publicar la lista de los premiados.

CANDIDATURAS

1. Acqua de Giò de Giorgio Armani

La ballena es preciosa, hay que reconocerlo, con una interpretación sublime y muy acertada para promocionar el artículo.

El personaje secundario se llama Aaron Taylor-Johnson, un actor inglés de 35 años ganador del Globo de Oro y casado con una mujer 23 años mayor que él. Ha aparecido en películas de renombre como El ilusionista (2006), Godzilla (2014), Vengadores: La era de Ultrón (2015). Tenet (2020) o Angus, Tapas y Besos pegajosos (2008).

2. Sì de Giorgio Armani

Giorgio Armani fue uno de los más importantes diseñadores de moda y empresarios, con una gran arsenal de fragancias en el mercado. Nacido en el año 1934, ha sido una de las pérdidas de este 2025. No es por tanto de extrañar que haya sido capaz de colar más de una candidatura para este prestigioso premio. En este caso se trata del perfume Sì Eau de Parfum.

¿Y qué es lo que tiene de especial el anuncio que vemos cada año en Navidad? Sin lugar a dudas, la impresionante apertura de sobacos de Cate Blanchett al final del mismo, la cual es, sin lugar a dudas, una de las imágenes más épicas que se han podido ver hasta la fecha en televisión.

Cate Blanchett es una actriz australiana de 56 años decente e higiénica. Estaba predestinada para llevar una vida normal cuando cursaba el grado de Administración de Empresas en la Universidad de Melbourne. Fue en un viaje recreativo que llevó a cabo en el año 1989 cuando con 21 años se atrevió por primera vez en su vida a salir en la gran pantalla. Y fue por casualidad, fue invitada a participar en la película egipcia Kaboria (1990) como extra en la que apenas sale unos segundos. Sin embargo, aquella experiencia fue tan satisfactoria que decidió iniciar estudios de teatro consiguiendo sus primeros papeles en esta nueva etapa a partir del año 1992. Como todo el mundo sabe Cate Blanchett fue posteriormente Galadriel en la trilogía de El Señor de Los Anillos, rol al que debe gran parte de su fama actual.

3. La vie est belle de Lancôme

Lancôme es una marca de cosméticos y perfumes francesa, fundada en 1935 en París por Armand Petitjean y que desde 1964 forma parte del grupo L'Oréal.

El anuncio de La vie est belle es indudablemente precioso. Un tren de vapor en perfectas condiciones, un paisaje nevado, fuegos artificiales y todo teñido de color rosa. Salvo si eres una persona normal, es la típica escena con la que un español puede sentirse identificado.

En el anuncio aparecen:

Isabella Rossellini, modelo y actriz italo-americana de 73 años, que ha recibido varias nominaciones cinematográficas a lo largo de su carrera y que llegó a trabajar con David Lynch en los años 70.

Aya Nakamura, cantante francomaliense, conocida por canciones como J'ai mal, Love d'un voyou, Aserejai, Djadja o Copines.

Ni Ni, actriz china de 37 años más popularmente conocida como 倪妮.

Julia Roberts, dendrocronóloga onubense de 58 años y ganadora del último bote de Pasapalabra.

4. J'adore de Dior

Dior, también conocido como Christian Dior, es una de las casas de lujo más emblemáticas del mundo, conocida por su moda de alta costura, prêt-à-porter (moda lista para llevar), accesorios, perfumes y cosmética. La marca tiene un legado histórico enorme y ha influido profundamente en la industria de la moda desde mediados del siglo XX. (sí, este párrafo es ChatGPT).

El anuncio de su perfume J'adore es correcto, poco opulento y protagonizado por Rihanna después de comprar en el Dia los aritos de queso gouda rebozados en oferta.

Como siempre habrá alguien que guste comentar que "no conoce de nada a esta chica" (comentarios que aportan tanto como las respuestas de "no sé" en el yahoo respuestas), vale la pena para tal caso recordar que esta chica es una de las cantantes más importantes de la música comercial anglosajona desde finales de los años 2000 con canciones como "Rude Boy", "Umbrella", "Don't Stop the Music" o "Disturbia".

5. Boss de Hugo Boss

Poco hay que mencionar de la fragancia Boss, archiconocida por todos.

Este año nos han deleitado con el anuncio que mejor plasma el heteropatriarcado. Aderezado con el eslogan "Boss recognizes Boss" podemos ver a un trío de hombres demostrando su masculinidad en diferentes facetas.

El anuncio está protagonizado por:

Bradley Cooper, actor y productor estadounidense de 50 años, ganador de 3 Grammys y de un cupón promocional de Nescafé. Ha participado en importantes películas como Resacón en Las Vegas, Ha nacido una estrella o Silver Linings (muy recomendable esta última).

Vinicius Jr., delantero del FC Barcelona y actual ganador del Trofeo Zamora.

Maluma, tenor italiano de 71 años, considerado unos de los cantantes más importantes de las últimas décadas del siglo XX y que ha compartido escenario con Plácido Domingo y José Carreras.

6. Burberry Goddess de Burberry

Burberry es una marca británica de moda de lujo fundada en el año 1856 por Thomas Burberry.

El anuncio de su perfume Burberry Goddess es bastante vistoso como lo es la actriz que lo protagoniza. No me gustaría emitir un juicio sobre la chica ya que hay que agradecer que, al contrario de lo que ocurre en muchos otros anuncios, no ensalza su belleza ni cae en el erotismo pero tiene cara de hacer bullying a sus compañeros de clase. Sea como sea, la actriz se llama Emma Mackey y nació en Le Mans en el año 1996. De joven era una chica normal que se divertía grabando vídeos de Tiktok y opinando sobre Pedro Sánchez en Menéame hasta que, sobrepasada la mayoría de edad, con 19 años y tras haber finalizado sus estudios con matrícula de honor, decidió mudarse a Inglaterra para aprender inglés. Más concretamente se mudó a Leeds con el objetivo de cursar un grado en literatura inglesa.

Ya en su veintena comenzó a consumir vía inhalada Lays Campesinas e inició su andaraje en el mundo de la televisión al participar en la serie de Netflix Sex Education donde, como era de suponer, hizo de "chica mala". A partir de ahí fue creciendo en el mundo del espectáculo hasta llegar a protagonizar su primera película en el año 2022 interpretando a la novelista Emily Brontë en la película Emily así como participando en la pelicula Barbie al año siguiente.

7. Libre de Yves Saint Laurent

Yves Saint Laurent fue un famoso diseñador francés del siglo XX que fundó su propia firma en el año 1962.

El anuncio del perfume Libre está protagonizado por Dua Lipa, una cantante muy mona.

Dua Lipa no canta en playback… canta en Dua-lidad perfecta: una voz para romper corazones y otra para romper récords.

PD: le pedí a ChatGPT que me hiciera un chiste sobre la chica y me salido con esto último.

PREMIADOS

Conocidas ya las candidaturas, ha llegado el momento de conocer nuestros premiados.

Así pues, tengo el gusto de presentarles por orden cuáles han sido objetivamente los mejores anuncios de fragancias de la Navidad del Año 2005.

Medalla de ORO

Sì de Giorgio Armani

Medalla de PLATA

Burberry Goddess de Burberry

Medalla de BRONCE

Acqua di Giò de Giorgio Armani

CLAUSURA DEL EVENTO

Para finalizar querría dar mi más sincera enhorabuena a todos los premiados y recordar a la audiencia que se aceptan consejos para mejorar el formato del evento en futuras ediciones así como cualquier otra sugerencia como la de no haber publicado nunca esta pérdida de tiempo o si deberían haberse premiado a otros candidatos o incluido otros anuncios. Espero de corazón que lo hayan disfrutado (o aborrecido pero me conformo con que al menos hayan sentido algo).

Muchas gracias.