Los mejores 164 cursos gratis online de las diez mejores universidades del mundo en 2021

Esta selección de las mejores universidades del mundo no la hemos hecho nosotros. Como cada año, esta lista la publica la revista Times Higher Education (THE), y la diseña utilizando 13 indicadores de rendimiento cuidadosamente calibrados. Por lo general no suele haber mucho cambio, aunque es una excusa perfecta para entrar en estas universidades y traeros sus principales cursos. En esta lista encontrarás varios tipos de cursos de todo tipo de temáticas, todos ellos en inglés.