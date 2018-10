La mejor psicoterapia posible: el concierto de The Cramps en un centro psiquiátrico

Las presentaciones siempre sobraban: eran The Cramps. Sin embargo, el 13 de junio de 1978, Lux Interior se dirige a una escasísima audiencia, apenas unas decenas, para decir estas palabras: «Nos llamamos The Cramps, somos de la ciudad de Nueva York. Conducimos alrededor de 5000 kilómetros para tocar». Luego, la respuesta parece encajar en la música y el habitual caos de la banda. Un tipo desde el fondo grita «¡Jódete!». La respuesta es mejor aún: «Alguien me dijo que todos ustedes están locos, pero no estoy tan seguro de eso», añade Lux.