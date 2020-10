Lo mejor desde el Pan en Rebanadas ( Refran AngloSajón )

“the best thing since sliced bread” Así titula la entradilla sobre la historia de este producto de consumo masivo en los hogares. No es que nadie hubiese cortado el pan en lonchas antes, sino que nadie lo había vendido como tal. No hasta que al estadounidense Otto Frederick Rohwedder se le ocurrió construir una máquina rebanadora, y regaló a las familias un producto fácil de consumir, y de guardar. Pero el pan en lonchas no siempre fue bienvenido, y hubo incluso un corto periodo en el que estuvo prohibido en los Estados Unidos. Esta es la histo