Un médico explica la realidad de la Sanidad en España: "Voy a trabajar 235 horas en cuatro semanas. No voy a tener ni un solo día libre"
La situación de la Sanidad en España es cada vez más crítica, puesto que más allá de las largas listas de espera para pruebas médicas, se une las nefastas condiciones laborales del personal sanitario.
sanidad
españa
#5
Thornton
235 horas en 4 semanas supone algo menos de 60 horas semanales.
Los medios de atención primaria es lo que curran normalmente cuando doblan (para suplir a un compañero de baja, de vacaciones, etc.).
12 horas el días, 5 días a la semana. Es bastante fuerte, pero me ha tocado varias veces en mi vida profesional.
Ojo, que no lo defiendo, no debería ser así, pero es asumible. Sobre todo, porque los "doblajes" están bastante bien pagados.
3
K
53
#10
Eyacua
#5
Estan obligados a hacer esos doblajes?
0
K
6
#18
Ratef
*
#1
#2
#3
#7
#5
Lo que falta en la historia es que tenéis que pensar más antes de comentar. Ahora tenemos las IAs incluso si falta tiempo (Gemini, Grok, chat gpt 5...). Ni libra 3 días, ni son doblajes "ilegales" etc.
Es la insalubre forma de trabajar obligatoria de muchos médicos de hospital y centros de salud en España, que cuando llega el verano los revientan a turnos extra/guardias porque bajan la plantilla 1/3 o a la mitad. En un verano normal pueden ser 6 guardias de 24 horas,…
» ver todo el comentario
0
K
9
#21
pepel
#18
También tenemos la consulta telefónica, la hospitalización domiciliaria, la consulta privada con derivación a la pública de los tratamientos costoso, etc, etc,
Y no quiero olvidarme de Quirón Salud y Quirón Prevención. Por supuesto que la IA es otro elemento más.
0
K
17
#29
audrey2012
#5
Yo también he tenido jornadas de 12 horas en mi vida. Y me alegro de que no dependiera de mí la salud ni la vida de nadie. El rendimiento intelectual durante una jornada laboral está más que estudiado. Primera hora crece, pico máximo dentro del abanico de las 2 y cuatro horas, caída progresiva a partir de las 3-4 horas, síntomas de fatiga a partir de las 5-6 horas y rendimiento mucho menor a partir de las 6-7. Se puede hacer? Sí. Pero yo prefiero ponerme en manos de un profesional médico con la mente fresca.
0
K
7
#16
Mark_
#9
aunque lo haga una sola vez, es una puñetera barbaridad tener a nadie 24 horas trabajando aunque se eche siestecitas a ratos.
2
K
34
#20
Ainhoa_96
#16
En eso estoy de acuerdo, los horarios son absurdos. Pero es cuestión de que los sindicatos se pongan las pilas de verdad, porque una reivindicación tan importante y después de décadas estáis igual... yo montaría un pollo, moviendo a compañeros, huelgas continuas, etc.
0
K
13
#3
Ainhoa_96
*
Eso son casi 60 horas a la semana, no se lo cree ni él.
(Algo falta en esta historia)
1
K
30
#6
Postmeteo
*
#3
3 guardias de 24h ya son 72h. Yo he hecho eso esta semana, porque hay compañeros de vacaciones
Lunes 24, martes 0, miercoles 7, jueves 24h viernes 0, sábado 24, domingo 0
79h esta semana
4
K
53
#9
Ainhoa_96
#6
¿Y haces eso todo el mes? ¿Todos los meses? La duda final ¿Cuántas horas trabajas al año?
¿Los sindicatos no dicen nada al respecto si no se respetan los convenios laborales?
1
K
25
#17
Narmer
#6
En esas guardias estás 24h sin parar de ver pacientes? Tienes tiempo de dormir?
Para mí es una temeridad y una imprudencia trabajar así. Yo, tras 6-7 horas de trabajo (de las de verdad, con un paciente detrás de otro y sin descanso salvo que fallen o lleguen tarde) ya comienzo a no procesar correctamente y trabajo peor. No quiero ni pensar cómo debes estar tras 20 horas seguidas. Lo veo un peligro para los pacientes.
0
K
9
#27
Don_Pixote
#6
Una guardia de 24 horas en las que 7-8 dormirás y otras 8 debes estar zombie
No le veo sentido más que para sacar más perras sinceramente
0
K
8
#7
pepel
En mi Centro de Salud hasta Septiembre trabajan solo por la mañana (a las tardes está cerrado). Hay que disfrutar las vacaciones, pero como dice
#3
, algo falta.
1
K
30
#8
EsUnaPreguntaRetórica
#3
Poco conoces la sanidad española.
0
K
12
#11
Sandilo
#8
Ilumínanos con tus pruebas.
0
K
5
#22
EsUnaPreguntaRetórica
#11
Tienes una en el propio artículo.
0
K
12
#12
Ainhoa_96
#8
Conozco el convenio, son unas 1.600 horas anuales (1.585 en la Com. Valenciana). A ese ritmo de trabajo (235 horas mensuales) disfrutará de 5 meses enteros de vacaciones al año
1
K
25
#23
EsUnaPreguntaRetórica
#12
No dice que sea todo el año, de hecho dice que es algo extraordinario. Léete el artículo antes de comentar chorradas.
1
K
10
#4
Ratef
*
Es inevitable que tengan que aumentar los servicios públicos del estado o vamos a ir mal muy rápido (Sanidad, educación, pensiones, dependientes, saneamiento, agua, residuos...); y otros recursos "privados" o semiprivados pero igual o más importantes como la vivienda y el transporte.
Con un aumento de población interanual incesante a base de inmigrantes y lo que se nos viene encima de pico de ancianidad:
"Las generaciones del baby boom están iniciando su llegada a la jubilación. La presión sobre los sistemas de protección social continuará aumentando y empezará a ser muy notable alrededor del año 2035, para luego disminuir rápidamente..."
(Fuente: Informe envejecimiento EnR csic 2024)
1
K
19
#15
mosfet
Yo tengo un amigo que en verano doblaba turnos , acababa de finalizar la carrera de enfermero, y no se atrevía a decir que no a nadie, por supuesto que no estaba currando todo el tiempo, otra amiga auxiliar de enfermería nos contaba que lo veía sobado completamente muchas noches, imaginaos el nivel de atención que te pueda prestar una persona con esa carga de trabajo.
1
K
17
#28
Expat_Guinea_Ecuatorial
#15
A nivel cognitivo es como si atenderian estando borrachos. Es algo bastante chungo que se permitan esas situaciones
0
K
10
#30
mosfet
#28
Exacto!, la auxiliar de enfermería flipaba con la situación de verlo sobado, creo que estaba en la unidad donde hacen analíticas en urgencias o algo así, si no entraba nadie de urgencias con necesidad de hacerle una analítica no tenía curro, por eso cogía el trabajo de noches en ese puesto pero es lo dices, como para fiarse de alguien así...
0
K
7
#1
tednsi
*
Pues yo creía que el día saliente de cada guardia no trabajaban
0
K
10
#25
Ratef
48 horas semanales es el límite, gracias a la directiva europea, pero no se cumple, especialmente entre los MIR que cubren las urgencias; en parte por la falta de un Estatuto marco específico que restrinja estos abusos. Hasta el momento el exceso de jornada se justifica como jornadas extraordinarias o especiales por "Necesidades del servicio".
0
K
9
#2
salchipapa77
No sé. Se inventaron las guardias esas de mierda de 24 horas seguidas para luego tener tres días libres. No sé qué coño protestan.
0
K
8
#14
EISev
#2
no hay tres días libres tras 24h de guardia. Eso son los policías
0
K
12
#26
Expat_Guinea_Ecuatorial
#14
Y bomberos segun en que parte
0
K
10
#13
cocococo
Pues si pagan las horas extras y me ponen a mí de médico no me importaría trabajar toda la semana. No soy médico, pero puedo usar la IA que sabe mucho más que todos los médicos juntos.
0
K
8
#19
Beltza01
#13
Igual te faltaría picar bien los síntomas. O hacer las preguntas adecuadas.
0
K
7
#24
cocococo
#19
Vas a varios médicos y cada uno te diagnostica una cosa distinta. No sé qué pasa con los médicos.
Ahora, como hacen los informes por ordenador, no con letra de médico, se ven las faltas de ortografía desde lejos. Si un médico tiene que tener una buena nota de corte para estudiar medicina... no sé por qué tienen faltas de ortografía. El último informe que leí estaba lleno de laísmo, una pasada.
Bueno, tal ve sea mejor que un médico te cure y ponga faltas de ortografía en el informe en…
» ver todo el comentario
1
K
7
Ver toda la conversación (
30
comentarios)
