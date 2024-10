Mazón: de presumir de acabar con el “chiringuito” de la Unidad de Emergencias a tener que dar explicaciones

El Gobierno valenciano de Vox y PP eliminó la UVE nada más entrar en el poder. Tanto por los desastres de la DANA como por el terrible incendio de un edificio en febrero la ciudadanía pide explicaciones. Bajo la etiqueta #MazonDimision se está pidiendo al presidente valenciano que abandone su cargo, no sólo por haber acabado con la UVE, si no también por falta de previsión y aviso ante la alerta roja por la DANA. Muchos afectados por las inundaciones cuentan que fueron obligados a ir a trabajar cuando las emergencias ya no recomendaban...