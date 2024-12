Mazón dejó de ser presidente de la Generalitat tres horas el día de la DANA para irse de comida como líder del PP

En la enésima versión de la comida que ha facilitado el equipo de Mazón, se desprende que el máximo dirigente valenciano no estaba ejerciendo como tal en las primeras horas de la tarde. Y como no era entonces presidente de la Generalitat, en la Generalitat no saben nada de la cuenta del ágape. A través del responsable de Transparencia, el Ejecutivo indica que la factura de la comida “no ha tenido entrada ni ha sido satisfecha con cargo a los presupuestos de la Generalitat”, ya que Mazón asistió “en su condición de Presidente del Partido Popular