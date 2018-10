El mayor organismo de la Tierra se está muriendo, y es culpa nuestra

El organismo más grande del planeta no es la ballena azul, ni el elefante africano. Es un árbol, o más concretamente una red de 40.000 árboles clónicos conectados por las raíces en Utah. Se llama Pando, pesa alrededor de 5.986 toneladas y nació en algún momento de la última era glacial, hace miles de años.Pando ha sobrevivido a muchas cosas, pero puede que no nos sobreviva a nosotros. Un nuevo estudio publicado en PLOS One analiza en profundidad la situación actual de este bosque clónico y es preocupante.