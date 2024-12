Mayor Oreja y la ciencia (JRMora)

Jaime Mayor Oreja, el que fuera ministro del Interior con José María Aznar, fue el encargado de abrir una cumbre antiaborto llamada "VI Cumbre Transatlántica por la libertad y la cultura de la vida" que se celebró en el Senado (no me explico porqué se celebran estas fiestas ultra en el Senado). El sarao estaba organizado por un invento que se llama "Political Network for Values" compuesto por distintas organizaciones del mismo palo, pero el nombre no es más que una excusa para injertar la religión en cualquier parcela de la sociedad.