May rechaza la equivalencia entre "fascistas y quienes se oponen a ellos" en EEUU

La primera ministra británica, Theresa May, rechazó este miércoles que los fascistas y los que les combaten sean iguales, en respuesta a comentarios del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre los enfrentamientos en Charlottesville que apuntaban en esa línea. "No veo equivalencia entre quienes proponen puntos de vista fascistas y los que se les oponen", dijo May a la prensa en Portsmouth en su primer día de actividades oficiales tras las vacaciones.