Màxim Huerta: "La inocencia no vale de nada ante esta jauría"

El ya ex ministro de Cultura y Deporte ha explicado en una comparecencia ante medios de comunicación que "para defender aquellos que amas a veces hay que retirarse, y yo amo la cultura". Huerta ha insistido en que "me voy con la misma humildad con la que llegué hace siete días, agradecido por los a poyos y la confianza del Presidente", criticando que "la inocencia no vale de nada ante esta jauría".