El diputado del PP Teodoro García ha criticado que Màxim Huerta no haya dimitido antes como ministro de Cultura y Deporte, y ha afirmado: "Ana Mato no ha sido condenada por lo penal, condenado ha sido Màxim Huerta". A ello se ha referido el director y presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, que ha criticado sus palabras: "Está haciendo el ridículo puro, quizá no se haya dado cuenta de que ha dimitido".