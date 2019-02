Matt Groening trabajó para Apple antes de crear los Simpsons (y las ilustraciones son fabulosas)  

Matt Groening, creador de los Simpsons y de la magnífica Futurama, estuvo trabajando para Apple a finales de los ochenta. Fue contratado en principio para ilustrar una campaña, simulando ser una guía de estudiante, llamada "Who Needs a Computer Anyway?" para promocionar el ordenador Macintosh. Pero además, aparte de este trabajo, Matt Groening también creó una serie de posters que son menos conocidos pero no menos espectaculares. Vamos a adentrarnos un poco más esta curiosa historia.