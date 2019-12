The Matrix 4 ya tiene fecha de estreno, tendremos que esperar un poco más de lo que inicialmente creíamos, pero es normal considerando que se trata de una superproducción de gran calibre con unas expectativas inmensas después del impacto de la trilogía original y sobre todo la primera, que cambió el cine de ciencia ficción para siempre. The Matrix 4 se estrenará el 21 de mayo de 2021. Por el momento la película no tiene un título oficial y en un giro extraño de eventos se estrenará el mismo día que John Wick 4, es decir, dos películas con Kean