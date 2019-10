“Matrimonios de placer”: los clérigos de Irak usan una polémica práctica religiosa para prostituir a mujeres y niñas

Un equipo iraquí y británico de la BBC realizó una investigación de 11 meses en la que filmaron a clérigos de forma encubierta y tomaron contacto con mujeres que habían sido explotadas sexualmente en "matrimonios de placer". Sayyid Raad, clérigo en Bagdad, le dijo a un reportero que la Sharia no impone límites temporales a los matrimonios de placer.A otro clérigo de Kerbala, le preguntaron si una chica de 12 años sería aceptable para la mut'ah. "Sí, a partir de 9 años no hay ningún problema. De acuerdo con la Sharia no hay problema", señaló.