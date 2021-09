La matemática Sonia Pérez, primera mujer con el premio Ciencia de la Universidad de Pekín

La guadalajareña Sonia Pérez Díaz, profesora titular de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH) e investigadora, se convierte en la primera mujer y matemática en ser galardonada con el "Award for International Scientific Cooperation of the Chinese Academy of Sciences". Se trata de un premio internacional que la Universidad de Pekín de las Ciencias otorga desde el año 2007 a científicos extranjeros que han conseguido logros sobresalientes en la investigación científica, resolviendo problemas de gran relevancia o sentado bases innovadoras.