"Matar lobos es un negocio igual que lo es quemar los bosques"

El activista Luis Miguel Domínguez asegura que, si no se ataca al lobo descabezando las manadas, estos no atacan al ganado. Recuerda además que matar a un lobo supone unos ingresos de unos 10.000 euros. El pasado viernes, el activista protagonizó una charla en Logroño que no estuvo exenta de polémica. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuáles son los peligros reales que entraña la presencia del lobo? ¿Cuál es la situación de La Rioja? ¿Qué intereses se esconden tras sus muertes?