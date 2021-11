MasturbaTEAM: los ‘testers’ que prueban los juguetes sexuales antes de que lleguen a tu mesilla de noche

¿Alguna vez te has preguntado qué pasos siguen los juguetes sexuales antes de llegar a las manos de quién los compra? Vale, puede que no, pero es un buen momento para que te hagas esas preguntas. Ese succionador de clítoris o ese vibrador que tantos cajones de mesilla de noche ocupan se hicieron por y para el disfrute. Pero no todos disfrutamos de la misma manera y, por eso, es muy importante que antes de su venta estos dispositivos pasen una serie de pasos muy importantes.