Las máscarillas podrían aumentar el riesgo de infección por COVID-19 -ENG

No hay evidencia científica real que respalde la creencia de que las máscaras faciales de cualquier tipo, incluidas las mascarillas quirúrgicas y "mascarilla N95", son efectivas para prevenir la infección del coronavirus dentro de una comunidad.Las máscaras en realidad podrían aumentar sus posibilidades de infectarse "La persona sana promedio no necesita tener una máscara, y no debería usar máscaras", dijo el Dr. Perencevich. "No hay evidencia de que usar máscaras en personas sanas los proteja. Los usan incorrectamente y pueden aumentar el ries