Mascarilla en la playa

En la playa nudista también hay que usar mascarilla. Parece una contradicción, de hecho lo es, pero no por la obligación sino porque en Galicia no hay playas nudistas, hay playas. Las clasificadas como nudistas lo son por el uso y la costumbre, no por ley. En Ancoradoiro, Combouzas, Insua, Baroña o Barra tomar el sol desnudo es una opción, como hacerlo en bañador retro o tanga minimalista. Se trata solo de disfrutar del sol, el mar o la arena, no de defender una filosofía vital.