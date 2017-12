Más de la mitad de los pisos turísticos del emblemático barrio granadino del Albaicín son ilegales

' The best apartment you can dream in Granada' es el eslogan de uno de los cinco alojamientos que Miguel (nombre de usuario) promociona en la web de alquileres turísticos Airbnb. Con más de 200 reseñas, los inmuebles que administra están entre los más populares del barrio del Albaicín, escenario declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994 y parte fundamental del conjunto monumental de la Alhambra. En las opiniones de los inquilinos podemos leer lo "magnífico" de su situación, sus "increíbles" vistas y el trato "inmejorable"...