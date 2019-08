Más de la mitad de los ingresos de Take Two durante el pasado trimestre provienen de contenidos adicionales y micropagos

El último informe financiero de Take Two no sólo nos ha dejado con las cifras de ventas actualizadas de Red Dead Redemption 2 y GTA V, sino que esconde otros datos bastante interesantes como el que tiene que ver con los micropagos y los contenidos adicionales de pago. Según los datos oficiales, durante el primer trimestre del año fiscal 2020 (de abril a junio de 2019), Take Two ha generado unos ingresos netos de 540,5 millones de dólares, el 58% de los cuales provienen de contenidos adicionales de pago.