Más de 200 estafados por 'Yes We Help': descubren que no existe proyecto tras llegar al lugar y pagar 1.500 euros

Más de 200 voluntarios españoles en Ghana y Sri Lanka denuncian haber sido estafados por 'Yes We Help'. Contrataron un viaje en el que les prometían participar en proyectos humanitarios y pagaron cerca de 1.500 euros. Los voluntarios afirman sentirse "estafados", mientras que sus padres se muestran preocupados. "Ha habido muchísimos días que nos han llamado llorando diciendo que no tenían dónde ir", ha declarado una de las madres. Además, han asegurado que la organización les ofrece alcohol prácticamente todas las semanas.