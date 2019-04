Marta Pascal: "Cataluña no se puede dirigir desde Waterloo"

También fui contraria a la renuncia de Artur Mas [enero del 2016] y él lo sabe. No tenía que haber cedido a la presión de la CUP y a la presión de las personas que le mal aconsejaron para que se apartase. Teníamos que haber sido más claros. No se puede perder la identidad. No se debía ceder tanto espacio a la izquierda. Nos dejamos desdibujar. Y eso fue un error. Otro error es pretender una Catalunya guiada por control remoto. Catalunya no se puede dirigir desde Waterloo, ni se puede regir desde la emotividad desbordada y la antipolítica.