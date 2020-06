...Marlaska y el cese de Pérez de los Cobos. Hilo no aconsejable para incondicionales de bandos concretos

Voy a intentar aclarar algunos aspectos centrales de la controversia sobre el ministro Marlaska y el cese del coronel Pérez de los Cobos. Hilo no aconsejable para incondicionales de bandos concretos. Cuando los miembros de la Guardia Civil actúan como policía judicial, no actúan sometidos a las directrices del Ministerio del Interior, sino bajo la dirección del juzgado de instrucción correspondiente. Y no pueden ser apartados de la investigación por sus superiores.