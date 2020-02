"Mi marido no tiene suficiente dinero como para comprarme"

"No veo el 'precio de la novia' como un dinero que pagan por mí... Geoffrey no puede pagarme", dice Angela, una joven nacida en Reino Unido de familia ghanesa sobre esta tradición familiar común en África subsahariana. "En cambio, me gusta la idea de que mi prometido y sus allegados piensen en mí como un tesoro que llega a su familia". El precio de la novia es una tradición por la cual la familia del novio le hace un pago a sus futuros suegros al comienzo del matrimonio.