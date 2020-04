María Reyes Maroto: "Necesitamos recuperar la industria nacional"

La ministra de Industria, Reyes Maroto ha asegurado que España no puede depender de los mercados internacionales. "El proceso de deslocalización, no solo en España, sino en el conjunto de la Unión Europea, es algo que en tiempos de crisis se pone de manifiesto". La ministra explicó que los proyectos que están trabajando permitirán reforzar la industria española "no solo en los elementos que hoy necesitamos, como EPIs o material sanitario", sino en toda la industria española, "para que España vuelva a ser un país de inversión para la industria".