Marhuenda: “Cifuentes y Rajoy están convencidos de que Nacho (González) es un corrupto”

“Entre tú y yo, Cifuentes está convencida de lo que decía también Rajoy ¿eh? Es decir, que Nacho era… eso te lo cuento en confianza porque no quiero líos ¿sabes?, que era un corrupto. Yo no tengo… yo ya no lo sé, chico, yo ya en la vida, pssss…”. Así le explicó el director de La Razón, Francisco Marhuenda, a su consejero delegado, Edmundo Rodríguez -actualmente en prisión-, el sentir que había en los gobiernos central y madrileño acerca del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.