Margarita del Val: “No existe el conocimiento para fabricar este virus”

Esta vacuna lo que frena es la enfermedad, no el virus.La mitad de las vacunas del calendario infantil también son así, y estamos encantados con ellas. Es improbable que esquive las vacunas. Cuanto más grande es un organismo, y este lo es, me refiero al número de nucleótidos que tiene, menos errores se puede permitir. Hemos tenido fortuna de que este coronavirus sea uno de gran tamaño. Elegimos no controlar el virus sino dejarlo hasta que se vuelvan a saturar los hospitales.