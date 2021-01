Marco Aurelio: Pensamientos estoicos para el mundo de hoy

El estoicismo de Marco Aurelio tal vez puede resumirse con dos palabras: aceptación tranquila. Aceptación de lo que la vida nos depara como si hubiéramos nacido para ello y no estar disgustado. Se propone aceptar «lo que sucede, incluso si te parece demasiado áspero, porque (…) eso no le tocaría a nadie si no conviniera al conjunto». Se puede intentar cambiar tu situación, mientras aceptes que por ahora la situación es la que es. Si alguien te ofende, es mejor dejarlo porque es su problema y la tarea de cada uno es dominarse a sí mismo.