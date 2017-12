Marc Márquez: "Me da rabia que me critiquen, al que saca la bandera y no tributa aquí no se le critica"

En una entrevista, el campeón motociclista Marc Márquez reconoce que siente "rabia" cuando se le pregunta por la polémica de la bandera de España en sus celebraciones. "Me da rabia porque yo soy el primero que tributa aquí, que está viviendo en España, y al que saca la bandera pero no tributa aquí no se le critica", asegura Márquez.