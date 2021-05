Como apasionado de la informática, me encantaría decir que tengo infinidad de referencias en televisión o cine con las que realmente llego a conectar. Lamentablemente, no es el caso, pero mi favorita la tengo muy clara, y no es otra que la magnífica serie Halt and Catch Fire, una especie de Mad Men sobre el comienzo y posterior boom de la industria de los ordenadores personales.