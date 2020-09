Siempre he querido tener una máquina de vending en mi despacho, aunque sea para que me de fruta. Esta tiene una pintaca estupenda. Con un poco de madera, algo de electrónica y mecánica y, como no, un Arduino como cerebro. En el artículo te explican paso a paso cómo hacerla eso sí, está en inglés. También puedes ver el vídeo donde te muestran lo espectacular de este proyecto. Muy bien currado y acabado.