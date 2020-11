Maquillando las cifras reales de los colegios en Andalucía

El Consejero Andaluz de Educación intenta justificar el cambio de protocolo Covid en los colegios andaluces. Colocándose una medalla positivista de ser adaptable al cambio, realmente está escondiendo cifras reales para evitar así poner en riesgo su cuello político. En el cambio de protocolo, ahora ya no tan expuesto ni claro, no sólo no informan a las familias sino que intentan por todos los medios no confinar las aulas. Con esto se consigue: evitar aumentar las cifras de contengios y evitar que los padres se preocupen o confinen con sus hijos.