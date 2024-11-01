edición general
Un mapa global de los riesgos de la inteligencia artificial

La Iniciativa sobre los Riesgos de la IA del MIT (airisk.mit.edu) es un poco como la Iniciativa Vengadores pero en el campo de la inteligencia artificial. Aunque a simple vista pueda parecer un mapa agorer de los riesgos, horrores y formas de que la IA vaya mal, apunta también a ciertas formas de mitigar los problemas que toda nueva tecnología conlleva. La base de datos reúne, clasifica y analiza miles de riesgos, incidentes, formas de mitigación y marcos de gobernanza relacionados con la IA.

Robus #1 Robus *
Dentro de 100 años la gente se reirá de estos como ahora nos reimos de los que dijeron que ir en tren te podía dejar ciego ya que los ojos no están acostumbrados a moverse a esa velocidad.

The Lancet’s 1862 Report
The most famous source for these concerns is an extensive eight-part series published by the medical journal The Lancet in 1862, titled "The Influence of Railway Travelling on Public Health."
Medical practitioners of the time argued that the human eye was not designed to…   » ver todo el comentario
