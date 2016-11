El manual de supervivencia para empezar en el mundo del Diseño Gráfico

6 meneos 114 clics

He trabajado como diseñador más de diez años, seis de los cuales con mi propio negocio. En estos años he recibido cientos de emails de personas enviándome sus currículums, pidiéndome trabajo o ofreciéndose para prácticas. He recopilado las dudas más comunes y he creado un texto de ayuda a todas las personas que quieren empezar, para allanarles un poco el camino, para que vean que, si quieres y le pones empeño, el diseño gráfico puede ser una magnífica profesión.