El pelirrojo rico. La guerra del pelirrojo. El pelirrojo infiltrado en el gobierno. El pelirrojo que hace algo atroz. El pelirrojo que nos sube el precio de las patatas. El pelirrojo que es amigo de ese que nos cae mal. El pelirrojo que se pelea con los que nos caen bien. El pelirrojo que dice esto o aquello. El pelirrojo que vende droga en la puerta del colegio. Mi casero es pelirrojo. Mi mujer se fue con un pelirrojo. Un pelirrojo me suspendió el examen de conducir. El pelirrojo que nunca saluda. El pelirrojo que se ha sentado en mi sitio. El pelirrojo calvo, ojo con ese. ¿Hay algo malo que no hagan los pelirrojos? Es más ¿Hay algo que funcione mal en el mundo que no sea culpa de los pelirrojos? ¿Habéis pensado alguna vez lo bien que funcionarían las cosas si no existieran los pelirrojos? ¿No os dais cuenta de que los pelirrojos son nuestros enemigos?