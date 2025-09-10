Manu Carreño: "Lo que este país está diciendo es que no quiere que un equipo con el nombre de Israel siga paseando por las ciudades españolas"  

"Hoy se ha vuelto a producir esa protesta. Hoy pacífica. A los que les molestaba el otro día las protestas de los violentos, también les molestan las protestas de los pacíficos. Pero la etapa tampoco ha terminado, a 15 km de la línea de meta. Y a quienes no ven esto como un genocidio, a lo mejor si lo tuviésemos más cerca o incluso nos pasase aquí, igual sí que lo veíamos como un genocidio. Si lo que está pasando y lo que está haciendo Israel en la franja de Gaza estuviese pasando aquí, a lo mejor alguno sí decía que era un genocidio..."
Que aburrimiento de tío.
?
Por un lado es cierto que en Eurovisión, Israel obtuvo la máxima puntuación el año pasado, pero la pregunta es ¿cuanto dinero se necesitaría para hacer una buena parte de esas llamadas?, y ¿estás seguro de que para Israel eso no sería calderilla?.
Por otro lado el número de manifestantes sólo nos indica que hay un grupo pequeño muy motivado, pero tampoco nos hablaría del apoyo,
Pero todas las encuestas que he visto (de… » ver todo el comentario