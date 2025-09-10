edición general
Manu Carreño: "Lo que este país está diciendo es que no quiere que un equipo con el nombre de Israel siga paseando por las ciudades españolas"

Manu Carreño: "Lo que este país está diciendo es que no quiere que un equipo con el nombre de Israel siga paseando por las ciudades españolas"  

"Hoy se ha vuelto a producir esa protesta. Hoy pacífica. A los que les molestaba el otro día las protestas de los violentos, también les molestan las protestas de los pacíficos. Pero la etapa tampoco ha terminado, a 15 km de la línea de meta. Y a quienes no ven esto como un genocidio, a lo mejor si lo tuviésemos más cerca o incluso nos pasase aquí, igual sí que lo veíamos como un genocidio. Si lo que está pasando y lo que está haciendo Israel en la franja de Gaza estuviese pasando aquí, a lo mejor alguno sí decía que era un genocidio..."

#6 Leon_Bocanegra
Y de nuevo, Alcama en el primer comentario,enmierdando.
Que aburrimiento de tío.
#5 Troll_hunter
No, de nuevo demagogia y manipulación. La gente no protesta porque pone Israel, lo que la gente protesta es que un equipo ligado al gobierno sionista que está haciendo un genocidio y lo niega. Pero allá ellos, está claro de qué lado están. No con los derechos humanos sino con el dinero de genecidas y su ultra maquinaria para maquillar un gobierno genocida.
HAL9K #16 HAL9K
Yo lo que pido es que no se utilice ningún tipo de evento (deportivo o no) para lavar la imagen de un genocidio o normalizarlo como si no pasara nada.
ur_quan_master #21 ur_quan_master
Al menos Hitler hizo las olimpiadas para blanquear su régimen sangriento en Berlín. Los sionistas pretenden hacer el blanqueamiento del genocidio en casa ajena.
pitercio #4 pitercio
Hasta el colega este se ha dado cuenta.
#10 LaMinaEnMiPuerta
#9 No hay que mezclar la vida con política.:troll:
#18 DonaldBlake
#17 Y tú tienes un problema de matemáticas porque yo hablaba del norte. Eso no es la totalidad de un país.
#20 DonaldBlake
#19 ¿Dónde me he metido con los madrileños? Aprende tú a leer, egocéntrico.
#15 DonaldBlake
#13 Ahora no que no hay madrileños, no parece tan mal número.
alcama #17 alcama
#15 Pues ese número te parecen muchos para hablar en nombre de todo un país, tienes un problema de comprensión
#19 Tailgunner *
#15 vaya, un tonto a las 3 que se cree muy machote porque se mete con los madrileños.. aprende a coger el metro y a hacer checkin en los hoteles, rancio...
TomCollins #2 TomCollins
#1 estás podrido por dentro
#8 LaMinaEnMiPuerta
#1 ¿Qué defiende la gente que defiende a Israel en esto?
alcama #9 alcama
#8 Es que nadie está defendiendo a Israel. Sois tan obtusos que no os dais cuenta que es una carrera ciclista
#11 DonaldBlake *
#1 Como ya he dicho otras veces, no es este país, es el norte. En el resto, seguimos apollardados y somos cuatro gatos.
alcama #13 alcama
#11 ¿Cuanta gente en el norte? ¿ 2000 ? ¿ 5000
?
duende #12 duende
#1 Te han freído a negativos, pero lo cierto es que tienes un punto.
Por un lado es cierto que en Eurovisión, Israel obtuvo la máxima puntuación el año pasado, pero la pregunta es ¿cuanto dinero se necesitaría para hacer una buena parte de esas llamadas?, y ¿estás seguro de que para Israel eso no sería calderilla?.
Por otro lado el número de manifestantes sólo nos indica que hay un grupo pequeño muy motivado, pero tampoco nos hablaría del apoyo,
Pero todas las encuestas que he visto (de…   » ver todo el comentario
alcama #14 alcama
#12 Pero es que Carreño no habla del sentimiento de los españoles respecto a lo que ocurre en Gaza. Él habla de lo que más españoles quieren respecto a la Vuelta Ciclista. Y no puede hablar por todos
