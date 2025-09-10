Manu Carreño: "Lo que este país está diciendo es que no quiere que un equipo con el nombre de Israel siga paseando por las ciudades españolas"  

"Hoy se ha vuelto a producir esa protesta. Hoy pacífica. A los que les molestaba el otro día las protestas de los violentos, también les molestan las protestas de los pacíficos. Pero la etapa tampoco ha terminado, a 15 km de la línea de meta. Y a quienes no ven esto como un genocidio, a lo mejor si lo tuviésemos más cerca o incluso nos pasase aquí, igual sí que lo veíamos como un genocidio. Si lo que está pasando y lo que está haciendo Israel en la franja de Gaza estuviese pasando aquí, a lo mejor alguno sí decía que era un genocidio..."