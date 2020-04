Un manifestante anticonfinamiento que dijo que era una "estratagema política" muere por coronavirus [ENG]

El 15 de marzo criticó en Facebook: 'Si lo que escucho es cierto, que DeWine ha ordenado que se cierren todos los bares y restaurantes, yo digo mierda! 'Él no tiene esa autoridad. Si estás paranoico por enfermarte, simplemente no salgas. No debería evitar que aquellos de nosotros vivamos nuestras vidas. La locura tiene que parar.' '¿Alguien tiene las agallas para decir que este Covid-19 es una táctica política? Pidiendo un amigo. Prueba que estoy equivocado.' Se convirtió en el primer residente del condado de Marion en morir de Covid-19.